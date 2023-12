Super, MegaChipsration!

Die Aktie von Megachips wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 3821,52 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 4660 JPY (+21,94 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu weiteren "Gut"-Bewertungen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Megachips, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt auch insgesamt weniger Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Das Anleger-Sentiment zeigte hingegen überwiegend positive Meinungen und positive Themen rund um Megachips, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.