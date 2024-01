Super, McDonald's!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die globale Restaurantkette McDonald's hat momentan eine Dividendenrendite von 2,36 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Aufgrund dieser Differenz bekommt die Aktie von McDonald's in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von McDonald's als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 20 positive Bewertungen, 5 neutrale und keine negative. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 320,8 USD, was einer Erwartung von 8,19 Prozent entspricht. Insgesamt erhalten die Analysten daher eine Bewertung von "Gut" für die Aktie von McDonald's.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Es wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Kaufsignale ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für McDonald's beträgt aktuell 18,79 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von McDonald's daher mit "Gut" für diesen Aspekt bewertet.

