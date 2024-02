Super, Mazda Motor!

Weitere Suchergebnisse zu "Mazda Motor":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Markteinschätzungen beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Mazda Motor wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mazda Motor war jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Mazda Motor für die kurzfristige und langfristige Perspektive als "Gut" eingestuft, basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 bzw. 200 Tage.

Die Dividendenrendite für Mazda Motor beträgt 2,91 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.