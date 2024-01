Super, Mastercard!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die Analysten sind einer langfristigen Meinung nach wird die Mastercard-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 17 Bewertungen sind 15 positiv, 2 neutral und keine negativ. Im zurückliegenden Monat gab es keine positiven, eine neutrale und keine negativen Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 443 USD, was einer potenziellen Performance von 3,82 Prozent entspricht. Gegenwärtig kostet die Aktie 426,72 USD, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral" Bewertung von der Redaktion. Die Diskussionen über Mastercard waren jedoch deutlich intensiver als gewöhnlich, was zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mastercard derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich IT-Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 5,03 Prozentpunkte (0,58 % gegenüber 5,6 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mastercard bei 393,39 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 426,72 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +8,47 Prozent, während der GD50 bei 409,93 USD liegt und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".