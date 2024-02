Super, Marks and Spencer!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der Aktienkurs von Marks & Spencer verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,28 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 67,47 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich Multiline-Einzelhandel beträgt 3,3 Prozent, wobei Marks & Spencer aktuell 66,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0, was eine negative Differenz von -3,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Hierfür erhält Marks & Spencer eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über das Unternehmen. Dennoch wurde über Marks & Spencer mehr diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Dies resultiert in einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Marks & Spencer weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Insgesamt wird die Aktie von Marks & Spencer aufgrund der starken Performance und der stabilen RSI-Werte mit einem "Gut"-Rating bewertet.