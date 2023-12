Super, Marinus Pharmaceuticals!

Die Technische Analyse der Marinus-Aktie zeigt einen positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt bei 7,99 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 10,97 USD liegt (+37,3 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,38 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+48,64 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Marinus-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen jedoch eine negative Veränderung in den letzten Wochen. Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion bleibt hingegen neutral.

Die Analysteneinschätzung für Marinus ist überwiegend positiv, mit 5 Gut und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,6 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 geben eine "Gut"-Einstufung für die Marinus-Aktie.

Insgesamt erhält die Marinus-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Analysteneinschätzung und des RSI eine positive Bewertung.