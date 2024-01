Super, Maeda Kosen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Maeda Kosen weist eine Ausprägung von 18,04 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Maeda Kosen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Maeda Kosen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität der Diskussionsintensität für Maeda Kosen in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Maeda Kosen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3072,29 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 3245 JPY weicht um +5,62 Prozent ab, was ebenfalls einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Gut"-Rating aufgrund des über dem gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurses.

Zusammenfassend erhält die Maeda Kosen-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.