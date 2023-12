Super, MR Cooper!

Der Aktienkurs von Mr. Cooper hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als äußerst positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 43,17 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,18 Prozent erzielte, schneidet Mr. Cooper mit 23,99 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mr. Cooper derzeit weniger Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 5,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,65 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Mr. Cooper nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 8,96 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 56,88 im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Mr. Cooper fällt ebenfalls positiv aus. In den letzten 12 Monaten haben 3 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorliegen. Auch die jüngste Bewertung der Aktie ergibt eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mr. Cooper liegt bei 74,67 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 14,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt die Einstufung "Gut".