Super, Lumen Technologies!

Die Lumen-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Lumen aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 4,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 140,11 Prozent entspricht. Dies würde einer "Gut"-Empfehlung gleichkommen. Insgesamt erhält Lumen eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die Lumen derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes beträgt 1,87 USD, und der aktuelle Kurs (1,77 USD) liegt um -5,35 Prozent darüber. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,35 USD, was einer Abweichung von +31,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet haben wir die Aktie von Lumen auf Basis von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lumen weist kaum Änderungen auf, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Aktie von Lumen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Außerdem wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Lumen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass Lumen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.