Super, Lowe's Cos!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was für Anleger positive Nachrichten bedeutet. Die Diskussion war an sieben Tagen von optimistischen Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lowe's Cos unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Lowe's Cos im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,48 Prozent erzielt, was 17,35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,49 Prozent, während Lowe's Cos aktuell 15,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Lowe's Cos derzeit als "Gut" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 214,38 USD, womit der Kurs der Aktie (231,32 USD) um +7,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 220,68 USD zeigt eine Abweichung von +4,82 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Lowe's Cos ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,66 auf, was 51 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (35,77). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.