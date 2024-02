Super, Logitech!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Logitech im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in dieser Zeit überwiegend mit den negativen Themen rund um Logitech, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit sieben Signalen (1 Schlecht, 6 Gut), was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Logitech eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,38 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eine neutrale "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Logitech mit 41,09 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt, die bei 15,62 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,62 Prozent aufweist, liegt Logitech mit 25,47 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 78,8 CHF von Logitech +1,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +19 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.