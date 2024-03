Super, Lloyds Banking!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Lloyds Banking war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lloyds Banking mit einem Wert von 5,76 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 8,23. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Lloyds Banking liegt bei 16,44, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine Einstufung als "Gut". Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lloyds Banking mit 5,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Basierend auf den verschiedenen Analysen erhält Lloyds Banking insgesamt eine "Gut"-Bewertung.