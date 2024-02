Super, LivaNova!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Livanova-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,4, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Livanova.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 57,62 und liegt damit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 99, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Livanova-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 50,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 56,24 USD lag, was einem Unterschied von +11,12 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Unterschied von +11,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Livanova-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,16 Prozent erzielt, was 3,61 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt dieser Unterschied sogar 12,6 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.