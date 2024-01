Super League Gaming Inc Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich für die Super League Enterprise derzeit eine negative Bewertung. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 5,66 USD, während der Aktienkurs bei 1,62 USD liegt, was einer Abweichung von -71,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,54 USD, was einer Abweichung von +5,19 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Super League Enterprise liegt bei 46,51, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, einen Wert von 54, was ebenfalls für eine neutrale Einschätzung spricht.

Die langfristige Überwachung der Kommunikation im Netz ergibt für die Aktie von Super League Enterprise eine positive Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was zu einer positiven Änderung der Stimmung führte. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine positive Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.