Super League Gaming Inc Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Super League Enterprise-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (33,33) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Super League Enterprise-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Super League Enterprise in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Super League Enterprise ist mit einem Kurs von 2,22 USD inzwischen +22,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -51,74 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zur Super League Enterprise-Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

