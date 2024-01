Super League Gaming Inc Aktie: Was könnte passieren?

Die Super League Enterprise wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,61 USD liegt, was einer Abweichung von -71,15 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,57 USD, was einer Abweichung von +2,55 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich positive Kommentare zu Super League Enterprise abgegeben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Super League Enterprise liegt bei 41,51, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch die Super League Enterprise-Aktie ein "Gut"-Rating erhält.