Super League Gaming Inc Aktie: Was für ein Plan!

Die Super League Enterprise-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,88 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,52 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -74,15 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,51 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,66 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für diesen Zeitraum und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungsäußerungen über Super League Enterprise. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 67,31 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 55,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen auf eine positive Veränderung hin, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt wird die Aktie von Super League Enterprise also in Bezug auf die langfristige Stimmungslage als "Gut" bewertet.