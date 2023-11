Super League Gaming Inc Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Technische Analyse: Die Aktie weist eine Abweichung von -86,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was auf eine schlechte charttechnische Bewertung hinweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -46,12 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in der Chartanalyse als schlecht bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität rund um Super League Enterprise im Netz ist unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum merklich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt als schlecht eingestuft.

Relative Strength Index: Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und wird daher schlecht bewertet. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen gemäß der RSI-Analyse als schlecht bewertet.