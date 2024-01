Super, Lazard!

Weitere Suchergebnisse zu "Lazard":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lazard-Aktie beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 16,17 ebenfalls weniger volatil als der RSI7 und weist ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, weshalb auch hier die Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Lazard ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,33 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,63 Prozent). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Lazard daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben für Lazard in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Lazard. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 45 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung der Aktie um 19,3 Prozent vom letzten Schlusskurs (37,72 USD) entsprechen, was als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird. Insgesamt erhält die Lazard-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Über Lazard wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen und an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen in den Diskussionen der Anleger zu finden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Lazard auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.