Super, Landec!

Die Lifecore Biomedical-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates zu Lifecore Biomedical im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (11 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 77,99 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lifecore Biomedical eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lifecore Biomedical liegt bei 36,36, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Lifecore Biomedical verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält Lifecore Biomedical in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lifecore Biomedical-Aktie ein Durchschnitt von 7,15 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,18 USD, was einer Abweichung von -13,57 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (6,92 USD) liegt mit einer Abweichung von -10,69 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Lifecore Biomedical somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.