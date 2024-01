Super, Lai Si Enterprise!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lai Si Enterprise-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lai Si Enterprise liegt bei 24,24 und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt von 47,49. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Lai Si Enterprise-Aktie bei -37,74 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Bauwesen-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 32,95 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lai Si Enterprise-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,36 HKD lag und am letzten Handelstag unverändert blieb. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,34 HKD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lai Si Enterprise-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.