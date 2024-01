Super, Koninklijke Philips!

Die technische Analyse der Koninklijke Philips-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 18,83 EUR lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 21,085 EUR, was einem Unterschied von +11,98 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,1 EUR liegt mit einem Unterschied von +10,39 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Koninklijke Philips also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Koninklijke Philips-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,19 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Koninklijke Philips 2,19 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Koninklijke Philips. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich gerutscht, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über die Aktie führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating, sodass die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Auswertung der Anlegerkommentare in den sozialen Medien zeigt, dass Koninklijke Philips in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurden 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.