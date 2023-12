Super, Koninklijke Philips!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Koninklijke Philips zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Koninklijke Philips von den privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zudem wurden 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Koninklijke Philips liegt bei 2,08 Prozent und damit 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung bestätigt wird.

Im Hinblick auf fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips bei 38, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.