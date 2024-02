Super, Kogi!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Kogi-Aktie bei 57,25, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird, ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf der Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Diskussionen über Kogi geführt, mit zwei Tagen positiver Stimmung und kein negativen Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kogi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1283,27 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1496 JPY weicht um +16,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1232,96 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,33 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Kogi-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kogi-Aktie daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.