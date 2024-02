Super, Keyence!

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Keyence werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Betrachtung der Aktie von Keyence zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Keyence wies laut Messung kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit wurde der Aktie von Keyence bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Keyence eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhielt Keyence daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhielt Keyence von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Keyence beträgt aktuell 28,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Keyence weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Keyence-Aktie mit 9,25 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einer Kursentwicklung von +7,23 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Keyence-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.