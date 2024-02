Super, Kda!

Der Aktienkurs von Kda hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 168,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -19,97 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kda im Branchenvergleich um +188,39 Prozent outperformt hat. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" konnte Kda mit einer Rendite von 186,83 Prozent über dem Durchschnitt überzeugen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Kda als überbewertet, da das KGV mit 714,29 insgesamt 676 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 92,05 beträgt. Aus fundamentaler Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Kda von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen rund um den Wert wider. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite für Kda beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält Kda eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von unseren Analysten.