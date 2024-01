Super, K2FLY!

Die technische Analyse der K2fly-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,115 AUD liegt, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,1 AUD über dem aktuellen Kurs (+15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die K2fly-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die K2fly-Aktie zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen RSI-Wert von 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 21,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über K2fly in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.