Super, Jungheinrich!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, dass überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Jungheinrich wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jungheinrich überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,8 ebenfalls, dass Jungheinrich überverkauft ist, und erhält daher auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Jungheinrich eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und einen negativen Tag, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jungheinrich eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Jungheinrich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,43) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Jungheinrich damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Jungheinrich von 32,66 EUR eine +6,63 Prozent Entfernung vom GD200 (30,63 EUR) und wird somit aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 28,05 EUR auf, was einem Abstand von +16,43 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Jungheinrich-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.