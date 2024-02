Super, Jones Soda!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jones Soda gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jones Soda feststellen ließ. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Form einer verstärkten Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jones Soda derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jones Soda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,26 USD liegt, was einer Abweichung von +44,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jones Soda-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.