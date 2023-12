Super, John Wiley, Sons!

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um John Wiley & Sons auf den sozialen Medien signalisieren derzeit eine positive Tendenz. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen positive Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird. Dies spiegelt sich auch in der Anlegerstimmung wider.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis aktuell bei 12,5 Punkten liegt, was bedeutet, dass John Wiley & Sons als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für den vergangenen Monat. Die Anleger tendieren weder positiv noch negativ in ihrer Stimmung und diskutieren in etwa gleichem Maße wie zuvor über das Unternehmen. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,74 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 33,24 USD um 4,32 Prozent abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis hingegen wird die Aktie mit einem Kurs über dem Durchschnitt um 8,56 Prozent positiv bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass John Wiley & Sons in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse insgesamt als "Gut" eingestuft wird.