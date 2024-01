Super, Jiangxi Changyun!

In den letzten vier Wochen konnten wir bei Jiangxi Changyun eine deutliche Verbesserung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien feststellen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Jiangxi Changyun daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse der Aktie ergibt einen Durchschnitt von 5,79 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 6,57 CNH, was einem Unterschied von +13,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden 50-Tages-Durchschnitt (+0,61 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Jiangxi Changyun mit einer Rendite von 6,44 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,27 Prozent aufweist, schneidet Jiangxi Changyun mit 7,71 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit neutral gegenüber Jiangxi Changyun eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangxi Changyun daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.