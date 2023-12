Super, Jiangsu Kanion Pharmaceutical!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Jiangsu Kanion Pharmaceutical eine Performance von -19,75 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -20,13 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im gleichen Zeitraum stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -1,79 Prozent im negativen Bereich, wobei Jiangsu Kanion Pharmaceutical um 17,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen dominierten. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte eine Zunahme positiver Kommentare über Jiangsu Kanion Pharmaceutical in den letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments führt. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Kanion Pharmaceutical derzeit auf 23,03 CNH, während die Aktie selbst bei 20,33 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,72 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 derzeit bei 18,11 CNH, was zu einem Abstand von +12,26 Prozent führt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".