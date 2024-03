Super, Janux Therapeutics!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Anlegerstimmung gegenüber Janux Therapeutics war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, und an einem Tag war keine eindeutige Richtung erkennbar. Allerdings waren die neuesten Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für Janux Therapeutics führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Janux Therapeutics als überverkauft betrachtet werden können. Der RSI liegt bei 10,26 für 7 Tage und bei 14 für 25 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, die als "Gut" bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Janux Therapeutics in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass alle drei Bewertungen "Gut" waren, was zu einem "Gut"-Rating für die Janux Therapeutics-Aktie führt. Im letzten Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit einer Bewertung von 1 "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 35 USD, was einem Abwärtspotenzial von -26,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Janux Therapeutics somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Punkten der Analyse.