Super, JPMorgan!

Der Kurs der Aktie Jpmorgan Chase & steht am 10.11.2022, 08:23 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 129.74 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Jpmorgan Chase & nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jpmorgan Chase & aktuell 3,28. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Jpmorgan Chase & bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Jpmorgan Chase & damit 35,91 Prozent unter dem Durchschnitt (14,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 10,51 Prozent. Jpmorgan Chase & liegt aktuell 31,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Jpmorgan Chase &-Aktie: der Wert beträgt aktuell 29,98. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Jpmorgan Chase & auf dieser Basis überverkauft (Wert: 29,76). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Jpmorgan Chase & damit ein "Buy"-Rating.

