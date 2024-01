Super, Iteris!

Die Diskussionen über Iteris in den sozialen Medien geben klare Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Iteris in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iteris bei 298,31, was über dem Branchendurchschnitt von 45,98 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,78 USD von Iteris inzwischen um +5,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende weist Iteris eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11546,47 %) niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz von 11546,47 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.