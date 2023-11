Super, Israel Land Development Company!

Die Dividendenrendite von Israel Land Development beträgt derzeit 3,42 Prozent, was 1,11 Prozent über dem Durchschnitt (2,32) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Israel Land Development-Aktie bei 3081,26 ILS. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3129 ILS (+1,55 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2897,8 ILS, was einem Anstieg von +7,98 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Immobilien" liegt die Rendite von Israel Land Development mit 64,17 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche übertrifft das Unternehmen mit 64,17 Prozent die mittlere Rendite um ein Vielfaches. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zur Anleger-Stimmung.