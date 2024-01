Super, Interface!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Interface beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" mit einem Durchschnitt von 53 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Interface liegt bei 63,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Interface überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Interface eingestellt waren. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Interface von 12,29 USD mit +33,88 Prozent Entfernung vom GD200 (9,18 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 10,57 USD und einem Abstand von +16,27 Prozent ein "Gut"-Signal aus. Somit wird der Kurs der Interface-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.