Super, Implantica Sdr./1!

Implantica wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf einer neutralen Ebene liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als gewöhnlich. Daher erhalten die Implantica-Aktie sowohl im Hinblick auf die Stimmungsänderung als auch auf die Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Implantica-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Implantica eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Implantica derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 19,92 SEK, während der Kurs der Aktie bei 20,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +2,91 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 17,94 SEK, was einer Abweichung von +14,27 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält Implantica daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.