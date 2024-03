Super, Howden Joinery!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Howden Joinery jedoch kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Howden Joinery resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Howden Joinery eine Dividendenrendite von 2,66 % aus, was 1,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Howden Joinery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 725,5 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 871,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +20,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird eine Abweichung von +9,5 Prozent festgestellt, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Howden Joinery aktuell mit einem Wert von 4,91 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Gut".