Super, Hooker Furniture!

Hooker Furnishings schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 4,62 % aus, was 602,76 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 607,38 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hooker Furnishings-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,91 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 25,42 USD liegt damit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +34,43 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (19,13 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+32,88 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hooker Furnishings-Aktie also ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht weist Hooker Furnishings ein KGV von 25,17 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,43 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Hooker Furnishings in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche im Durchschnitt um -0,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,98 Prozent für Hooker Furnishings. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hooker Furnishings um 46,66 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.