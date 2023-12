Super, Hims & Hers Health Registered (A)!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Anzeichen für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der Hims & Hers Health-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein neutraler Wert von 30,68. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hims & Hers Health.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hims & Hers Health bei 8,35 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 8,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,79 Prozent und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,34 USD, was zu einem positiven Rating von +19,21 Prozent führt. Damit insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hims & Hers Health waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Hims & Hers Health daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.