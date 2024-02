Super, Heritage Global!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Heritage Global in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Falle von Heritage Global wurde in letzter Zeit weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,46 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Heritage Global-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein anderes Rating. In diesem Fall erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Heritage Global-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Heritage Global vor. Zusammengefasst erhält Heritage Global von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Heritage Global ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Heritage Global-Aktie ergibt sich ein "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.