Super, Hercules Capital!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hercules Capital liegt bei 24,76, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Hercules Capital eine Rendite von 37,32 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Hercules Capital mit einer Rendite von 16,99 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwog die positive Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hercules Capital gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die aktuelle Dividendenrendite für die Hercules Capital beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,6 Prozent und liegt mit 0,65 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (9,95) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hercules Capital eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.