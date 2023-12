Super, Harmony Biosciences Holdings!

Die Analystenmeinung zu Harmony Biosciences ist insgesamt "Gut", basierend auf 4 positiven und 2 neutralen Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 59,8 USD, was eine potenzielle Performance von 77,03 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um Harmony Biosciences, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Harmony Biosciences bei 33,78 USD, was +26,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies wird als kurzfristig "Gut" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +1,59 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auf der Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als überverkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Gut" führt.