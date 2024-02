Super, Harmonic!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

Harmonic: Aktie überbewertet, aber Analysten empfehlen Kauf

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Harmonic liegt derzeit bei 73,27, was über dem Branchendurchschnitt von 45,11 für die Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt. Diese Überbewertung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive und keine negativen Einschätzungen zu Harmonic abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,8 USD, was einem potenziellen Anstieg von 37,53 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Harmonic liegt bei 41,41, was als "Neutral" bewertet wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Analysten und die Anleger-Stimmung, dass trotz der Überbewertung laut KGV eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Harmonic vorliegt.