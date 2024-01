Super, Hannover Rueck!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die technische Analyse der Hannover Rueck-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 199,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 216,3 EUR weicht somit um +8,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (213,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,51 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Hannover Rueck in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab drei positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Hannover Rueck daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hannover Rueck mit einer Rendite von 20,34 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 46,11 Prozent erzielt hat, liegt Hannover Rueck mit 25,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Hannover Rueck-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den RSI der letzten 7 Tage (38) als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage (50,79). Somit wird das Wertpapier in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Hannover Rueck-Aktie somit eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Branchenvergleichs.