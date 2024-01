Super, HASEKOration!

Die technische Analyse der Haseko-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1686,38 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1832 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,64 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 1747,86 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was einer Abweichung von +4,81 Prozent entspricht. In diesem Fall wird die Haseko-Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Haseko-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Haseko-Aktie zeigt einen Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,12, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Haseko.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Haseko-Aktie. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen sind überwiegend positiv. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Haseko-Aktie, wobei die charttechnische Analyse ein positives Bild zeichnet, während die Stimmung und die Diskussionsintensität im Netz eher neutral bis positiv ausfallen.