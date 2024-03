Super, Guangzhou Port!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Guangzhou Port war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt 13 positive und ein negatives Handelssignal. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Guangzhou Port eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI7 bei 33,33 Punkten liegt und der RSI25 bei 38,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" erzielte die Aktie von Guangzhou Port im letzten Jahr eine Rendite von 5,31 Prozent, was 19,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus technischer Sicht erhält die Guangzhou Port-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt des Schlusskurses von 3,2 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,3 CNH, was einer Differenz von +3,12 Prozent entspricht. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag.

Zusammenfassend erhält die Guangzhou Port-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung, dem RSI, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.