Super, Guangdong LY Intelligent Manufacturing!

Die technische Analyse der Lingyi Itech Guangdong-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,23 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,76 CNH weicht um 8,51 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,52 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,68 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lingyi Itech Guangdong also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes wurde die Stimmung rund um die Aktie untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Lingyi Itech Guangdong war in diesem Zeitraum positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lingyi Itech Guangdong mit 14,11 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt Lingyi Itech Guangdong eine Rendite von 47,44 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 26,68 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.