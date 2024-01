Super, Guangdong Highsun!

In den letzten beiden Wochen wurde Guangdong Highsun von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Nach einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben, ergab sich eine generell positive Anleger-Stimmung. Daher wird die Einstufung auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert, um das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu bewerten. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurde sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Guangdong Highsun herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls weder überkaufte noch überverkaufte Werte an und erhält daher ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangdong Highsun aktuell bei 2,07 CNH verläuft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,99 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -3,86 Prozent aufbaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -1,97 Prozent und führt zu einem neutralen Signal.

Zusammenfassend ergibt sich für Guangdong Highsun eine neutrale Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung, des RSI und der technischen Analyse.